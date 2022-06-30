Июнь, 30 в 19:39

В Польше заработала горячая линия на украинском языке для детей и молодежи по номеру 116 111. Консультации будут предоставлять психологи, также приехавшие сюда из Украины.

По словам организаторов, общение на родном языке может помочь детям и молодежи преодолеть трудности, связанные с новой ситуацией и с тоской по близким.

— Наша горячая линия 116 11 уже более 13 лет помогает детям в Польше, а теперь и тем, кто приехал из Украины. Предстоит нам много работы над тем, чтобы новость о горячей линии на украинском языке распространялась среди наших гостей. Чтобы дети узнали, что они могут рассчитывать на нас, — говорит Моника Сайковская, президент Фонда Даем детям силу.

Психологи из Украины будут дежурить с понедельника по пятницу, с 14.00 до 18.00. Все они прошли ряд тренингов и подготовлены для работы на основе стандартов горячей линии.

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— Польские дети уже много лет звонят по телефону с разными важными для них делами — малыми и большими. Каждое дело важно, каждого ребенка выслушают. Это очень мощный опыт. Я приглашаю детей из Украины также звонить по телефону, когда им нужно поговорить. Я и другие консультанты будем ждать их, — делится Татьяна Г., украиноязычная консультант горячей линии 116 111.

Инициатива горячей линии принадлежит Фонду Orange совместно с Фондом Даем детям силу.

Фонд Orange с 2005 года занимается развитием детей в цифровом мире. В сотрудничестве с экспертами учит, как защититься от дезинформации в интернете или как говорить с детьми о войне.

Фонд Даем детям силу уже 30 лет защищает детей от насилия и сексуальной эксплуатации. Оказывает детям и их попечителям поддержку, профессиональную психологическую и юридическую помощь. Учит взрослых, как разумно и эффективно реагировать на насилие в отношении детей и что делать, когда они подозревают, что над ребенком издеваются.