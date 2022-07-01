Липень, 01 в 19:10

Щоб подати заявку на вступ до вишу, вступники повинні мати власний електронний кабінет.

Як створити електронний кабінет вступника – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Терміни реєстрації

Основні терміни реєстрації електронного кабінету цьогоріч такі:

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вступ для здобуття фахової передвищої освіти (на основі дев’яти класів): 23 червня – 31 жовтня;

для здобувачів вищої освіти (ступеня Бакалавр) на основі 11 класів: 1 липня – 31 жовтня ;

; вступ для здобуття ступеню Магістр (на основі диплому бакалавра): 1 серпня – 31 жовтня;

вступ для здобуття вищої освіти (на основі диплому фахового молодшого бакалавра): 1 липня – 31 жовтня.

Реєстрація кабінету

Отож, щоб мати змогу подавати заявки до ЗВО, необхідно зареєструвати власний електронний кабінет вступника:

перейдіть на сайт Єдиної державної електронної бази з питань освіти

на головній сторінці знайдіть та натисніть Електронний кабінет вступника;

далі оберіть кнопку Реєстрація

заповніть необхідні поля – вкажіть власну електронну адресу, придумайте пароль (не менше шести символів) та оберіть, на який ступінь вступаєте (бакалавр, магістр, молодший бакалавр);

далі вам необхідно вказати серію та номер документа, на базі якого ви вступаєте;

вкажіть усі необхідні данні;

натисніть кнопку Зареєструвати ;

; на екрані може з’явитись вікно для Додаткової ідентифікації особи;

оберіть тип документа для ідентифікації та вкажіть його номер;

на екрані відобразиться повідомлення про успішну реєстрацію та на вказану електронну адресу надійде лист активації кабінету;

знайдіть лист на пошті та натисніть на посилання, що буде там (на активацію кабінету піде не більше 15 хв).

Якщо все успішно активувалось, ви побачите відповідне повідомлення. Тепер можете заходити до кабінету – просто введіть ваш логін (електронна адреса) та пароль.

От і все! Електронний кабінет створено.