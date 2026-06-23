Уночі проти 23 червня російські війська продовжили масовані атаки по українських регіонах із застосуванням безпілотників, артилерії та авіації.

Під ударами опинилися Дніпропетровська, Сумська та Запорізька області — пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, транспорт та об’єкти місцевих громад, є постраждалі.

Тим часом на міжнародному рівні пролунали нові заяви щодо війни в Україні. США під час засідання Ради Безпеки ООН закликали Росію якнайшвидше погодитися на мирну угоду та повернутися до переговорного процесу.

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А Польща заявила про отримання ордена Білого Орла, якого раніше Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського.

Про ці та інші події ночі та ранку 23 червня — далі.

Обстріли Дніпропетровщини

Упродовж ночі російські війська майже 30 разів атакували Дніпропетровську область. Для ударів ворог застосовував ударні безпілотники, артилерію та авіабомби. Під вогнем опинилися одразу п’ять районів регіону.

Найскладнішою залишалася ситуація на Нікопольщині. Російські війська били по самому Нікополю, а також Покровській міській і сільській громадах, Червоногригорівській та Мозолевській громадах. Унаслідок атак пошкоджень зазнали об’єкти інфраструктури, територія аграрного підприємства, приватні будинки, господарські споруди, автомобілі та сільськогосподарська техніка, зокрема трактор.

У Синельниківському районі під удар потрапила Васильківська громада. Через влучання виникла пожежа, яку ліквідовували рятувальники. Один житловий будинок був повністю зруйнований, ще щонайменше 12 осель зазнали пошкоджень. Також постраждала будівля пожежно-рятувального підрозділу.

Наслідки фіксували й в інших районах області. У місті Самар пошкоджено приватне домоволодіння. У Божедарівській громаді Кам’янського району після атаки загорілася господарська споруда.

Є постраждалий — 60-річний чоловік. Йому надали необхідну допомогу, подальше лікування проходитиме амбулаторно.

Також російські війська атакували Дніпровський район. Паралельно сили протиповітряної оборони працювали по ворожих цілях — за ніч над областю збили сім ударних безпілотників.

Удар КАБами по Сумській громаді

Уранці російські війська завдали удару керованою авіабомбою по околицях Сумської громади.

У момент атаки поблизу перебував тролейбус. У салоні був лише водій — 57-річний чоловік.

Унаслідок вибуху він дістав вкрай важкі травми. Постраждалого оперативно доправили до лікарні, де медики провели реанімаційні заходи. Стан чоловіка оцінюють як критичний, лікарі продовжують боротьбу за його життя.

Сам транспортний засіб був практично повністю знищений вогнем.

Крім цього, до медиків звернулися ще дві жінки. За попередньою інформацією, вони дістали легкі ушкодження та не потребували госпіталізації.

Атака на Запоріжжя

Уночі проти 23 червня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Під ударом опинилися житлова забудова та цивільна інфраструктура міста, у кількох районах виникли пожежі.

За інформацією начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, одним із місць влучання стала територія автозаправної станції в обласному центрі.

Унаслідок удару пошкоджені будівля АЗС, навіс та металеві конструкції. Також зазнали ушкоджень п’ять великовагових автомобілів, що перебували поруч. Після влучання спалахнула пожежа, яку ліквідовували рятувальники.

Крім цього, пошкоджень зазнав приватний житловий будинок.

По медичну допомогу звернулася 23-річна жінка — їй надали всю необхідну допомогу.

Наслідки атак зафіксували і в Запорізькому районі. Там вибуховою хвилею та уламками пошкоджено приватні будинки й господарські споруди. На одному з об’єктів виникла пожежа, яку оперативно загасили надзвичайники.

У районі також є постраждалі — до медиків звернулися двоє людей: чоловік і 73-річна жінка.

Уже вранці 23 червня російські війська повторно атакували Запоріжжя. Цього разу внаслідок удару зайнялося приміщення одного з освітніх закладів. Також пошкоджено будівлі ЦНАПу та сільської ради — там вибито вікна та зафіксовані інші руйнування.

За попередніми даними, під час ранкової атаки минулося без постраждалих.

США закликали РФ до мирної угоди

Під час засідання Ради Безпеки ООН Сполучені Штати закликали Росію якнайшвидше повернутися до переговорного процесу та укласти мирну угоду з Україною.

Заступник постійного представника США при ООН Ден Негря наголосив, що Вашингтон продовжує підтримувати Україну та вважає, що війна не повинна затягуватися.

Під час виступу дипломат окремо звернув увагу на російські удари по цивільних об’єктах і зазначив, що час працює не на користь Москви.

У США також заявили, що російська армія продовжує зазнавати значних втрат, тоді як Україна адаптується до умов війни та розвиває нові технологічні рішення.

Американська сторона наголосила, що завершення війни можливе лише дипломатичним шляхом і закликала сторони повернутися до переговорів.

Польща підтвердила отримання ордена Білого Орла

Польська сторона офіційно підтвердила отримання повернутого ордена Білого Орла, який раніше був вручений президенту України Володимиру Зеленському.

За словами речника президента Польщі Рафала Лешкевича, нагороду вже передали до відповідного бюро для подальшого зберігання.

У Польщі наголосили, що орден залишиться в державному фонді та більше не використовуватиметься для вручення.

Також у Варшаві заявили, що не розглядають ситуацію як конфлікт між українським і польським народами.

Водночас польська сторона вкотре зазначила, що рішення пов’язане з дискусіями довкола історичної політики та окремих питань українсько-польського діалогу.

Окремо повідомляється, що перед ухваленням рішення нібито були спроби організувати телефонну розмову між президентами України та Польщі, однак вона не відбулася.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 581-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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