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Факти / Україна / Суспільство

Мобілізація жінок в Україні: чи будуть примусово призивати на військову службу

Юля Захарченко, редакторка стрічки
жінки, військовослужбовці, парад
Фото: Depositphotos

У мобілізації жінок в Україні немає потреби. Для українок нема жодних обмежень щодо перетину державного кордону, а запроваджувати відповідні обмеження зараз не планують. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого жодну жінку примусово не мобілізовували в Україні. Така ж ситуація була і з 2014 року – після примусової окупації Криму країною-агресором.

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Станом на 4 липня у Збройних силах України вистачає бійців, тож немає потреби у примусовій мобілізації українок. Водночас не запроваджували жодних обмежень щодо перетину кордону для жінок, і найближчим часом зміни не планують ухвалювати.

Заступниця глави Міноборони наголосила, що російські пропагандисти запустили черговий фейк про мобілізацію українок, який почали поширювати інші онлайн-видання. Маляр закликала не спекулювати на темі мобілізації в Україні під час повномасштабної війни.

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