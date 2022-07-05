Липень, 05 в 0:02

Певні категорії військовозобов’язаних українців у разі виїзду за межі місця проживання або перебування після оголошення загальної мобілізації повинні отримати відповідний дозвіл. Йдеться про спеціальний документ від керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє Запорізька ОВА.

Кому з військовозобов’язаних потрібно отримати дозвіл для виїзду з місця перебування – пояснення / 2 фотографии

Кому потрібен дозвіл

призовникам, які мають право чи вже отримали відстрочку від призову щонайбільше на один рік, однак не пізніше дати завершення;

українці призовного віку, які мають поважні причини (наприклад, хвороба чи смерть родичів) до 30 днів;

військовозобов’язаним чи резервістам, заброньованим під час мобілізації та воєнного стану до 30 днів, проте не пізніше дати завершення терміну дії посвідчення про відстрочку;

в окремих випадків, які може затвердити керівник центру комплектування за наявності інших поважних причин після подання документів.

Кому не потрібно отримувати дозвіл

Особам, які виключені з військового обліку та мають відповідну позначку про зняття з обліку, не потрібно отримувати документальний дозвіл для виїзду.

Військовозобов’язаним громадянам, які прямують у відрядження під час мобілізації та воєнного стану. З собою потрібно мати паспорт, військовий квиток чи тимчасове посвідчення, документ про відстрочку та посвідчення про відрядження.

Призовникам, військовозобов’язаним та резервістам, які зняті з обліку для переміщення в іншу місцевість (територіальну одиницю). Потрібна відмітка у посвідченні, військовому квитку чи тимчасовому посвідченні. Українці мають стати на облік за новим місцем дислокації протягом семи днів після зняття з обліку.

Заступник глави комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко нагадав, що зараз триває війна в Україні, тому все змінюється досить динамічно. За його словами, Міністерство оборони працює лише у рамках чинного законодавства.

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Джерело: Запорізька ОВА