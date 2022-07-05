Июль, 05 в 0:02

Определенные категории военнообязанных украинцев в случае выезда за пределы места жительства или пребывания после объявления об общей мобилизации должны получить соответствующее разрешение. Речь идет о специальном документе от руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщает Запорожская ОВА.

Кому из военнообязанных нужно получить разрешение для выезда с места пребывания – объяснение / 2 фотографии

Кому нужно разрешение

призывникам, имеющим право или уже получившим отсрочку от призыва максимум на один год, однако не позднее даты завершения;

украинцам призывного возраста, имеющим уважительные причины (например, болезнь или смерть родственников) до 30 дней;

военнообязанным или резервистам, забронированным во время мобилизации и военного положения до 30 дней, однако позже дать окончания срока действия свидетельства об отсрочке;

в отдельных случаях, которые может утвердить руководитель центра комплектования при наличии других уважительных причин после подачи документов.

Кому не нужно получать разрешение

Лицам, исключенным из военного учета и имеющим соответствующую отметку о снятии с учета, не нужно получать документальное разрешение для выезда.

Военнообязанным гражданам, направляющимся в командировку во время мобилизации и военного положения. С собой нужно иметь паспорт, военный билет или временное удостоверение, документ об отсрочке и командировочное удостоверение.

Призывникам, военнообязанным и резервистам, снятым с учета для перемещения в другую местность (территориальную единицу). Нужна отметка в удостоверении, военном билете или временном удостоверении. Украинцы должны встать на учет по новому месту дислокации в течение семи дней после снятия с учета.

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Источник: Запорожская ОВА