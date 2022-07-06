Липень, 05 в 22:45

Внаслідок ракетного удару росіян по Сергіївці постраждали двоє братів – 8-річний Яков та 13-річний Володимир. Їх екстрено перевезли із Білгород-Дністровська в Одеську обласну дитячу лікарню.

Завідувач реанімаційного відділення Одеської обласної лікарні Володимир Босенко розповів Фактам ICTV, у якому стані зараз перебувають діти.

Відомо, що діти постраждали під час ракетної атаки у курортній Сергіївці. Вони разом із батьками мирно спали, поки одна із ракет не влучила у житлову дев’ятиповерхівку. Мати та вітчим прикрили хлопчиків собою. Від удару вони загинули, дітям вдалося вижити.

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За словами лікаря, зараз вони у вкрай тяжкому стані. Так, в обох дітей множинні забої, садна шкіри, м’яких тканин тулуба, обличчя, травми голови.

– У найтяжчому стані молодший хлопчик. Там більш серйозне пошкодження головного мозку, там важкий забій головного мозку, є порушення мозкового кровотоку. Вчора робили КТ, є зміни, потрібне відповідне лікування. Поки що він у комі на штучній вентиляції легень, – зазначив Босенко.

5 липня 13-річний Володимир прийшов до тями. Лікар розповів, що хлопчик переживає за свого домашнього улюбленця – кішку. Дитині поки що не повідомили про смерть матері та вітчима, щоб не травмувати його.

– Стан Володимира покращився. Він у свідомості, сьогодні нам розказав про свою кішечку, яку він загубив. Ми пообіцяли йому, що допоможемо її знайти. Про те, що сталося з батьками, поки йому не розповідали. Хоча він знає, що в його будинок влучила ракета. Але як це сталося та що було потім – дитина не пам’ятає, – додав спеціаліст.

Після лікування дітям знадобиться тривала фізична та психологічна реабілітація. Поки що лікарі не роблять жодних поспішних прогнозів.

Нагадаємо, 1 липня росіяни випустили по курортній Сергіївці три ракети типу Х-22 зі стратегічної авіації. Одна з них влучила у житловий будинок, ще дві у базу відпочинку. Внаслідок цього 21 людина загинула, серед них 12-річний хлопчик, ще 39 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Фото: Факти ICTV