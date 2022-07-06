Июль, 05 в 22:45

В результате ракетного удара россиян по Сергеевке пострадали два брата — 8-летний Яков и 13-летний Владимир. Их экстренно перевезли из Белгород-Днестровска в Одесскую областную детскую больницу.

Заведующий реанимационным отделением Одесской областной больницы Владимир Босенко рассказал Фактам ICTV, в каком состоянии сейчас находятся дети.

Известно, что дети пострадали во время ракетной атаки в курортной Сергеевке. Они вместе с родителями мирно спали, пока одна из ракет не попала в жилую девятиэтажку. Мать и отчим прикрыли их собой. От удара они погибли, детям удалось выжить.

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По словам врача, сейчас они находятся в крайне тяжелом состоянии. Так, у обоих детей множество ушибов, ссадины кожи, мягких тканей туловища, лица, травмы головы.

– В самом тяжелом состоянии младший мальчик. Там более серьезное повреждение головного мозга, там тяжелый ушиб головного мозга, есть нарушение мозгового кровотока. Вчера делали КТ, есть изменения, нужно соответствующее лечение. Пока он в коме на искусственной вентиляции легких, – отметил Босенко.

5 июля 13-летний Владимир пришел в себя. Врач рассказал, что мальчик переживает за своего домашнего любимца – кошку. Ребенку пока не сообщили о смерти матери и отчима, чтобы не травмировать его.

– Состояние Владимира улучшилось. Он в сознании, сегодня нам рассказал о своей кошечке, которую он потерял. Мы пообещали ему, что поможем ее найти. О случившемся с родителями пока ему не рассказывали. Хотя он знает, что в его дом попала ракета. Но как это произошло и что было потом – ребенок не помнит, – добавил специалист.

После лечения детям потребуется продолжительная физическая и психологическая реабилитация. Пока врачи не делают никаких поспешных прогнозов.

Напомним, 1 июля россияне выпустили по курортной Сергеевке три ракеты типа Х-22 по стратегической авиации. Одна из них попала в жилой дом, еще две в базу отдыха. В результате этого 21 человек погиб, среди них 12-летний мальчик, еще 39 получили ранения разной степени тяжести.

Фото: Факти ICTV