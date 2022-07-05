У Генштабі пояснили, чи можна виїжджати військовозобов’язаним з місця перебування
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У воєнний час призовники, військовозобов’язані та резервісти не можуть виїжджати з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Проте певні категорії чоловіків можуть це зробити після отримання відповідного дозволу, пояснили у Генштабі ЗСУ.
Для цього розроблено порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання чи перебування з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.
Такий дозвіл видається від 30 діб до року залежно від категорії субʼєкта.
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