У Генштабі пояснили, чи можна виїжджати військовозобов’язаним з місця перебування

Липень, 05 в 12:51

У воєнний час призовники, військовозобов’язані та резервісти не можуть виїжджати з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Проте певні категорії чоловіків можуть це зробити після отримання відповідного дозволу, пояснили у Генштабі ЗСУ.

Для цього розроблено порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання чи перебування з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.

Такий дозвіл видається від 30 діб до року залежно від категорії субʼєкта.