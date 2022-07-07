Окупанти в Херсоні спалюють тіла військових, щоб приховати втрати у війні – ГУР
У тимчасово окупованому місті Херсон російські загарбники почали спалювати тіла своїх військових, щоб приховати втрати Росії у повномасштабній війні проти України.
Про це поінформували в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
– Для приховування реальної кількості втрат окупанти регулярно спалюють тіла вбитих військових. На околицях міста неодноразово помічено місця з великою кількістю обгорілих залишків людей. Точно ідентифікувати їхню приналежність складно через значні пошкодження від вогню, – зазначається в повідомленні.
За даними української розвідки, тіла везуть вантажівками з місцевого СІЗО. Представники армії РФ намагаються приховати їх навмисне спалення, а тому видають це за начебто наслідки артилерійських обстрілів та спровокованих ними пожеж.
Як уточнили в розвідці, на місці спалення тіл спочатку чувся потужний вибух, після чого виникала пожежа. Водночас рятувальникам не дозволяли прибути на місце інциденту для ліквідації пожежі.
В ГУР також поінформували, що начальник виправної колонії №90, херсонський колаборант Євген Соболєв, автомобіль якого в червні підірвали невідомі, досі знаходиться в міській клінічній лікарні ім. Лучанського у відділенні ортопедії. Після вибуху авто Соболєву встановили апарати Ілізарова на обидві ноги.
У Херсоні окупанти продовжують “переоформлювати” медичні заклади та шукати медичних працівників.
– У зв’язку з тим, що велика кількість лікарів не погодилися працювати на противника та виїхали з тимчасово окупованих територій, ситуація стає критичною. Зокрема, відзначається сильний брак анестезіологів, – йдеться в повідомленні ГУР.
Джерело: ГУР Міноборони України