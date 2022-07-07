Липень, 07 в 13:00

У тимчасово окупованому місті Херсон російські загарбники почали спалювати тіла своїх військових, щоб приховати втрати Росії у повномасштабній війні проти України.

Про це поінформували в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

– Для приховування реальної кількості втрат окупанти регулярно спалюють тіла вбитих військових. На околицях міста неодноразово помічено місця з великою кількістю обгорілих залишків людей. Точно ідентифікувати їхню приналежність складно через значні пошкодження від вогню, – зазначається в повідомленні.

За даними української розвідки, тіла везуть вантажівками з місцевого СІЗО. Представники армії РФ намагаються приховати їх навмисне спалення, а тому видають це за начебто наслідки артилерійських обстрілів та спровокованих ними пожеж.

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Як уточнили в розвідці, на місці спалення тіл спочатку чувся потужний вибух, після чого виникала пожежа. Водночас рятувальникам не дозволяли прибути на місце інциденту для ліквідації пожежі.

В ГУР також поінформували, що начальник виправної колонії №90, херсонський колаборант Євген Соболєв, автомобіль якого в червні підірвали невідомі, досі знаходиться в міській клінічній лікарні ім. Лучанського у відділенні ортопедії. Після вибуху авто Соболєву встановили апарати Ілізарова на обидві ноги.

У Херсоні окупанти продовжують “переоформлювати” медичні заклади та шукати медичних працівників.

– У зв’язку з тим, що велика кількість лікарів не погодилися працювати на противника та виїхали з тимчасово окупованих територій, ситуація стає критичною. Зокрема, відзначається сильний брак анестезіологів, – йдеться в повідомленні ГУР.

Джерело: ГУР Міноборони України