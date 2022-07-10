Липень, 10 в 11:54

У червні 2022 року ціни в Україні зросли на 21,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року. З початку року споживчі ціни зросли вже на 17,4%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Як змінилися ціни на продукти

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У Держстаті зазначили, що більшість продуктів помітно подорожчали у порівнянні з червнем 2021 року.

Найбільше зросли ціни на такі продукти:

хліб та хлібопродукти – 34,1%;

риба та продукти з риби – 30,2%;

макаронні вироби – 28,7%;

цукор – 26%.

У червні 2022 року на споживчому ринку ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 3,2%.

Найбільше (на 17,2%) подорожчали яйця. На 10,9–4,2% зросли ціни на цукор, рис, продукти переробки зернових, свинину, м’ясо свійської птиці. Водночас на 1,1% подешевшала яловичина.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 2,4%, у т.ч. на алкогольні напої – на 3,4%, тютюнові вироби – на 1,4%.

Як змінилися ціни на фрукти та овочі

За даними Держстату, у червні 2022 ціни на овочі у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 88,8%. Водночас фрукти подорожчали на 22,4%.

Протягом минулого місяця ціни на овочі підросли ще на 5,2%, а фрукти навпаки подешевшали (-1,1%).

Ціни на овочі та фрукти

Станом на 10 липня в середньому овочі та фрукти можна придбати за такою ціною:

білокачанна капуста — 20-27 грн;

молода картопля — 15-20 грн/кг;

кабачки — 12-18 грн/кг;

лохина — 180-230 грн/кг;

ожина — 250 грн/кг;

малина — 150 грн/кг;

абрикос — 35-60 грн/кг;

кавун — 25-30 грн/кг;

Факти ICTV підготували матеріал про те, чому дорожчають продукти в Україні та чого чекати далі.