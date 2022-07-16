Местные власти должны обеспечивать и проверять состояние укрытий по Украине — Тимошенко

Июль, 16 в 14:48

Состояние укрытий по городам Украины, в частности в Виннице, оставляет желать лучшего, а некоторые вообще в ужасном состоянии. Местные власти должны обеспечить наличие и контролировать состояние помещений, в котором местные жители могут укрываться от российских ракетных ударов и бомбардировок.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко по итогам поездки в Винницу.

– Люди должны знать, где переждать опасность. Состояние и наличие укрытий – это задача органов местной власти. Это сигнал не только для Винницы, но и для других городов и сел, — подчеркнул он.

Тимошенко призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, поскольку это может помочь сохранить жизнь.

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По последним данным, в результате ракетных ударов по Виннице 14 июля погибли 24 человека, среди которых 3 детей. Дом культуры планируют снести, потому что он не подлежит восстановлению. Дом быта Юбилейный тоже невозможно восстановить. Специалисты оценивают ущерб, причиненный вследствие повреждения жилых домов.