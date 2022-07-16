Липень, 16 в 14:14

Російські військові бояться українських артилеристів та ударів ЗСУ, саме тому вони перестали зберігати боєприпаси на складах. Тепер окупанти працюють “з коліс” та одразу везуть озброєння машинами на передову.

Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, Луганська область продовжує тримати оборону.

– Кількість обстрілів значно зменшилася. Орки мають ускладнену логістику, яка йде нам на руку. Якщо раніше окупанти мали значну перевагу у вогневому впливі, то тепер завдяки західній зброї ми надолужили та стали сильнішими. Високоточні влучання по складах це підтверджують, – наголосив очільник ОВА.

За його словами, Луганська ОВА зараз зосереджена на декількох напрямках роботи: допомозі військовим і мирним жителям, які стали переселенцями.