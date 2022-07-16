Росія готується до нового етапу наступу: у розвідці спрогнозували подальші дії Кремля
Російська армія зараз готується до нового етапу наступальних дій у повномасштабній війні проти України. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
За його словами, нещодавно очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу відвідав угруповання російських військ.
– За нашою оцінкою, насамперед було заслуховування командування щодо подальших дій. Він підбив підсумки заходів, а за деякими даними навіть вручав нагороди офіцерам і генералам, які найбільш “відзначилися”. Однозначно – зараз йде підготовка до наступного етапу наступальних дій, – вважає він.
Міжнародні аналітики також стверджують про ймовірний вихід російських військ з оперативної паузи на Донбасі.
Зокрема, згідно з інформацією Інституту вивчення війни, російська армія найближчим часом може почати масштабніший наступ по лінії Слов’янська, Сіверська та Бахмута. Якщо так звана пауза дійсно закінчилася, тоді окупанти можуть продовжити наступ у найближчі 72 години.