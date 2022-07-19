Липень, 19 в 12:40

З початком повномасштабної війни в України чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон.

До 24 лютого 2022 року багато українських чоловіків перебували за межами України – хтось повернувся, а хтось ні.

Чи передбачена якась відповідальність для чоловіків, які виїхали до початку повномасштабної війни та не повернулись – дізнавалися Факти ICTV.

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Відповідальність законодавством не передбачена

Юрист Ростислав Кравець розповідає, що на сьогодні відповідальність за неповернення до України під час воєнного стану не встановлена.

– Так, на сьогодні такої відповідальності немає. Народні депутати намагаються, було кілька законопроєктів, які мають на меті ввести відповідальність за повернення чоловіків в Україну, – зазначає юрист.

Кравець додає, що введення такого закону не відповідатиме нормам Конституції України.

– Що стосується змусити чоловіків повернутись, то насправді, це не лише порушення Конституції, а й порушення логіки. Адже надходження в Україну фінансів від заробітчан починає перевищувати надходження від експорту, – зауважує Кравець.

Тобто сьогодні в Україні немає жодної адміністративної чи кримінальної відповідальності за неповернення чоловіків, які виїхали до 24 лютого 2022 року.

Кравець також наголошує, що введення певних штрафів чоловікам, які повертатимуться, буде порушенням Конституції та прав людини.