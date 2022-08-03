Серпень, 03 в 17:25

Повномасштабна війна в Україні зачепила усі аспекти життя українців, не оминуло це і цьогорічний вступ абітурієнтів до закладів вищої освіти.

Які правила приймання документів до ЗВО та коли їх можна подавати – дізнавалися Факти ICTV.

Вступна кампанія 2022

Вона стартує 1 липня з реєстрації електронних кабінетів для вступу у ЗВО.

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Для реєстрації електронного кабінету необхідно ввести:

адресу актуальної електронної пошти (вона стане логіном в особистому електронному кабінеті) та пароль;

серію та номер документа про повну загальну середню освіту (ПЗСО);

номер, PIN-код, рік отримання сертифіката ЗНО.

Далі на вказану пошту має прийти лист із посиланням (діятиме лише протягом години), за яким вступник повинен перейти для завершення реєстрації е-кабінету.

З 29 липня в електронному кабінеті з’явиться можливість подавати заяви на вступ, а також документи до вишів.

У 2022 році абітурієнт має право подати 20 заяв, водночас для вступу на бюджет їхня кількість не має перевищувати 5.

Приймання заяв розпочинається 29 липня і триватиме до 23 серпня 18.00.

А для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів подати заяви можна до 18.00 8 серпня.

Інформація про строки приймання заяв і документів для участі у вступних іспитах, творчих конкурсах оприлюднюється на офіційному сайті закладу вищої освіти.

Вступні іспити та творчі конкурси проводяться в кілька етапів:

для вступників на бюджетні місця з 1 до 18 липня включно ;

; для вступників за контрактом з 9 до 16 серпня.

Проведення індивідуальної усної співбесіди – з 9 до 16 серпня.

Отримання результатів – дати

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування на бюджет відбудеться до 29 серпня. Подача документів для виконання вимог для зарахування на бюджет до 18:00 2 вересня.