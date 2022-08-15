Серпень, 15 в 11:04

В Україні передбачено кілька видів стипендій для студентів, які навчаються за кошти державного бюджету на денній формі навчання.

Одна з таких – соціальна стипендія. Що таке соціальна стипендія, хто її може отримати та у якому розмірі – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Соціальна стипендія 2022

Це стабільна, щомісячна виплата, яку отримують студенти, які мають право на пільги.

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Відповідно, її отримують не всі. Вона належить лише певним категоріям учнів:

дітям-сиротам;

які проживають у сім’ях з невеликим доходом;

студентам з інвалідністю;

з досвідом роботи у шахті з важкими та небезпечними умовами, терміном від трьох років та більше;

дітям батьків ветеранів війни;

переселенцям.

За законом, соціальна стипендія виплачується на підставі державних пільг та гарантій.

Проте, щоб стипендіальна виплата надходила стабільно, студент повинен закривати усі сесії та атестації. В іншому випадку, стипендія не нараховуватиметься.

Щоб отримувати соціальну стипендію, потрібно написати заяву на ім’я ректора щодо надання грошової виплати.

У заяві вказується ПІБ, дата народження, адреса за місцем прописки, документ, що підтверджує надання соціальної стипендії.

Також може знадобитися копія паспорта, ІПН та документа для підтвердження пільгової категорії. Після цього студенту нараховується соціальна стипендія від закладу вищої освіти.

Також в Україні передбачені соціальні стипендії від президента та Верховної Ради.

Такі стипендії можуть отримати студенти, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання та включені до рейтингу успішності.

Крім того, соціальна стипендія від ВР призначається та виплачується додатково до інших стипендій або грантів, призначених фізичними або юрособами (зокрема й академічної або соціальної стипендії, призначеної закладом освіти), державної допомоги, наданої відповідно до законодавства.

Розмір соціальної стипендії 2022

15 липня 2022 року Кабмін ухвалив постанову та підвищив виплати соціальних стипендій ВРУ здобувачам фахової передвищої та вищої освіти.

Розмір соціальних стипендій було підвищено трьом категорій:

дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування;

осіб, які в період навчання у віці 18-23 років залишилися без батьків (батьки яких померли, оголошені померлими, загинули або зникли безвісти);

студентів (курсантів) із малозабезпечених сімей.

Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються в установах професійної вищої та вищої освіти:

у віці до 18 років – стипендії збільшуються до 5 891 грн ;

– стипендії збільшуються до ; у віці від 18 до 23 років – стипендії збільшуються до 5 582 грн.

Для дітей із малозабезпечених сімей:

серед студентів закладів професійної вищої освіти – стипендії становлять 1 335 грн ;

; серед студентів закладів вищої освіти – 1 770 грн.

Стипендії в Україні 2022

Загалом, в Україні передбачено кілька видів стипендій:

академічна – отримують студенти, які успішно проходять атестацію по семестрах. Вона поділяється на звичайну та підвищену

– отримують студенти, які успішно проходять атестацію по семестрах. Вона поділяється на звичайну та соціальна – надається студентам, які мають право на пільги. Проте, якщо учень провалить сесію, виплати припиняються;

– надається студентам, які мають право на пільги. Проте, якщо учень провалить сесію, виплати припиняються; президентська – призначена для заохочення студентів, які визнані переможцями Всеукраїнських олімпіад і конкурсів. Розмір стипендії залежить від конкурсу та закладу освіти.