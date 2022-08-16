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Факти / Україна / Суспільство

В Україну вдалося повернути ще 19 тіл загиблих воїнів

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
український військовий
Фото: Depositphotos

До України вдалося повернути тіла ще 19 полеглих воїнів.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як зазначається, чергова операція з передачі тіл загиблих військових проводилась за співпраці уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України.

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У міністерстві наголосили, що процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

26 липня також відбулося повернення тіл загиблих військових. Тоді Україні передали ще 25 захисників.

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9 серпня Україна під час чергової операції з передання тіл загиблих військових повернула ще 17 своїх полеглих захисників.

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