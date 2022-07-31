Липень, 31 в 11:43

У Миколаїв привезли полонених російських окупантів на обмін, проте процес затягується. Українська сторона не виключає, що це може бути пов’язано з нещодавнім терактом в окупованій Оленівці (Донецька область).

Про це свідчить відеозапис спілкування із загарбниками, яких готували на обмін у Миколаєві. Відео оприлюднив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

На момент запису відео полонені перебували в Миколаєві щонайменше чотири дні та чекали на обмін. Проте він так і не відбувся, хоча українська сторона планувала обміняти рашистів ще в перший день

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Із окупантами поспілкувався журналіст, блогер Володимир Золкін, який під час повномасштабної війни бере інтерв’ю у полонених військових РФ. Саме він і озвучив здогад української сторони, що зрив обміну може бути пов’язаний із жорстоким вбивством українських військовополонених в Оленівці.

– Вас повинні були обміняти вже кілька днів тому, не міняють. Вчергове Росія зриває цей обмін. Ми думаємо, що, можливо, вибух в Оленівці, що перенесення обміну якраз пов’язано з цим ударом. Тому що повинні були віддати наших хлопців, які знаходяться там. Але, напевно, вони були вже в такому стані, їх довели там до такого стану, що вони (РФ, – Ред.) не змогли їх нам сюди видати. Оскільки стало б зрозуміло, що їх били і над ними знущалися, – наголосив Золкін.

Під час спілкування представники України розповіли окупантам деталі про теракт в Оленівці, десятки загиблих і поранених українських військових. Крім того, загарбникам показали відео з Оленівки та поінформували, що співробітники СІЗО якимось “дивним чином” під час вибуху не постраждали. Це безперечний доказ того, що саме війська РФ скоїли цей теракт.

Розповіли рашистам і про перехоплення Служби безпеки України, що вибух в Оленівці відбувся всередині бараку.

Увагу окупантів звернули на той факт, що їх привезли до Миколаєва з регіонів України, які знаходяться в тилу, тоді як Оленівка, де утримують українських військовополонених, розташована практично на лінії зіткнення. А згідно з Женевськими конвенціями, полонені повинні утримуватися в глибокому тилу.

Після демонстрації відео рашистів закликали прокоментувати, чи могли ЗСУ начебто вдарити по Оленівці, як стверджує російська пропаганда.

– Звичайно ні. Однозначно, що свої не наносили удар, – заявив окупант-капітан з Калмикії та додав, що від початку березня не помітив в Україні ні “фашистів”, ні “нацистів”.

Судячи з відеозапису спілкування, хоча цей обмін (попередньо 18 окупантів) затягується, паралельно Київ уже готує наступний (ще 45 рашистів).

Мета відео – щоб родичі окупантів почали тиснути на владу РФ, щоб обмін таки відбувся.

Що відомо про теракт в Оленівці

У ніч на 29 липня війська РФ цинічно вбили українських військовополонених на території колишньої виправної колонії в окупованій Оленівці. Серед полонених були бійці полку Азов.

Точних даних щодо кількості загиблих та поранених військових поки що немає. В Офісі генпрокурора заявляли про близько 40 загиблих та 130 поранених, а президент України Володимир Зеленський інформував про понад 50 загиблих.

Служба безпеки України оприлюднила докази (перехоплення розмов рашистів), що теракт в Оленівці скоїли російські окупанти.

Українська сторона вже розпочала процедуру повернення тіл загиблих воїнів.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими