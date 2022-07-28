Липень, 28 в 13:44

Нова поштова марка “Доброго вечора, ми з України” вже доступна для купівлі онлайн.

На купівлю діятимуть обмеження: 2 аркуші на кожен номінал та 5 конвертів. Проте на мерч обмежень немає – можна купувати патріотичні футболки та сувернірні товари собі чи на подарунок друзям:

Укрпошта випустила 5 млн поштових марок з трактором двох номіналів.

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Можливіть купити патріотичні товари є і у тих, хто перебуває закордоном. Продаж відкрито на міжнародних майданчиках: Amazon та Ebay.

– Цей випуск для нас особливий, як і решта воєнного часу. Проте на цьому ми не зупинимося, бо українська поштова марка стала справжнім рупором української боротьби, – йдеться у повідомленні Укрпошти.

Укрпошта запустила онлайн-продаж марки “Доброго вечора, ми з України” / 4 фотографии

Джерело: Укрпошта