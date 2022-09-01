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Факти / Україна / Суспільство

Чи можуть бути притягнені до відповідальності чоловіки, які виїхали за кордон до 24 лютого

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Державна прикордонна служба України, ДПСУ
Фото: Depositphotos

Із початком повномасштабної війни в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон.

До 24 лютого 2022 року багато українських чоловіків перебували за межами України – хтось повернувся, а хтось ні.

Чи передбачена якась відповідальність для чоловіків, що виїхали до початку повномасштабної війни та не повернулись – дізнавалися Факти ICTV.

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Відповідальність законодавством не передбачена

Юрист Ростислав Кравець розповідає, що на сьогодні відповідальність за неповернення до України під час воєнного стану не встановлена.

– На сьогодні такої відповідальності немає. Народні депутати намагаються, було кілька законопроєктів, які мали на меті запровадити відповідальність за неповернення чоловіків в Україну, – зазначає юрист.

Кравець додає, що ухвалення такого закону не відповідатиме нормам Конституції України.

– Що стосується змушування чоловіків повернутись, то насправді це не лише порушення Конституції, а й порушення логіки. Адже надходження в Україну фінансів від заробітчан починає перевищувати надходження від експорту, – зауважує Кравець.

Тобто сьогодні в Україні немає жодної адміністративної чи кримінальної відповідальності за неповернення чоловіків, які виїхали до 24 лютого 2022 року.

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Кравець також наголошує, що запровадження певних штрафів чоловікам, які повертатимуться, буде порушенням Конституції та прав людини.

– Також законом не передбачена й примусова мобілізація, у разі повернення чоловіка, який був за кордоном до війни, – резюмує Кравець.

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