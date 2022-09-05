Зібрали найбагатших людей і представників бізнесу: що відбувалося в ОП 23 лютого

Вересень, 05 в 19:45

За декілька днів перед повномасштабним нападом Росії на Україну в Офісі президента зібрали найбагатших людей – власників та топменеджерів 50 найприбутковіших компаній нашої країни.

Представники держохорони на вході в кожного перепитували прізвище та шукали гостей у роздрукованому списку, йдеться у матеріалі Три найдовші дні лютого. Як почалася велика війна, в яку ніхто не вірив.

У черзі до рамок металошукачів можна було зустріти Геннадія Боголюбова, Бориса Кауфмана, Галину Герегу, Андрія Ставніцера, Геннадія Корбана, Томаша Фіалу, Сергія Таруту, Бориса Колеснікова, Василя Хмельницького, Степана Івахіва, Максима Тімченка, Олега Гороховського та інших.

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У матеріалі йдеться, що спеціально на зустріч із главою держави з-за кордону прилетіли Рінат Ахметов та Віктор Пінчук. Щоб зайти всередину будівлі, всі гості мали віддати охороні свої телефони та годинники. Власники бізнесу сіли за круглим столом, а в очікуванні появи президента перекинулися короткими фразами та обговорювали, чи почнеться повномасштабна війна в Україні.

Зеленський увійшов до зали разом з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, першим помічником президента Сергієм Шефіром, головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, керівником ГУР Кирилом Будановим, колишнім керівником СБУ Іваном Бакановим, міністром оборони Олексієм Резніковим, міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, очільником Держприкордонслужби Сергієм Дейнеком.

У виступі перед бізнесменами він закликав їх підтримувати економіку України та свої колективи, а також додав, що керівництво використовує всі можливі канали, щоб вирішити конфлікт дипломатичним шляхом.

– Хтось навпаки йшов на камери та переказував, що команда президента намагається не допустити ескалації, мовляв, “Зеленський запевнив, що все буде добре”. Однак ніхто з них не проявляв стурбованості. Навпаки, скидалося на те, що після зустрічі з президентом бізнесмени виходили заспокоєними, – йдеться у матеріалі.

Один з топменеджерів у розмові з журналістами розповів, що тоді в Офісі президента ніхто не сказав, що розпочнеться повномасштабна війна в Україні.

– Навіть натяку не було! Ви думаєте, ми б так вальяжно і радісно виходили тоді? Я б не витрачав часу на розмови чи якісь другорядні справи, а сім’ю вивозив би, – пригадав він.

Під час зустрічі з представниками бізнесу не озвучували жодних даних від розвідки про загарбницькі “апетити” та плани російського диктатора Володимира Путіна, стверджується у матеріалі. Журналісти запитали керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова про причини відповідного рішення.

– У них, на відміну від депутатів, немає доступу до держтаємниці, тому ми не могли все сказати. Але я досить прямо говорив, тож рівень загрози було нескладно зрозуміти, – вважає керівник ГУР Міноборони.

Більшість учасників зустрічі насправді не хотіли вірити у попередження загроз, які наближалися на Україну. Проте згодом всі переконалися, що вони були реальними, наголошують автори матеріалу.