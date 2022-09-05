Собрали самых богатых людей и представителей бизнеса: что происходило в ОП 23 февраля

Сентябрь, 05 в 19:45

За несколько дней перед полномасштабным нападением России на Украину в Офисе президента собрали самых богатых людей – владельцев и топ-менеджеров 50 самых прибыльных компаний нашей страны.

Представители госохраны на входе у каждого переспрашивали фамилию и искали гостей в распечатанном списке, говорится в материале Три самых длинных дня февраля. Как началась великая война, в которую никто не верил.

В очереди к рамкам металлоискателей можно было встретить Геннадия Боголюбова, Бориса Кауфмана, Галину Герегу, Андрея Ставницера, Геннадия Корбана, Томаша Фиала, Сергея Таруту, Бориса Колесникова, Василия Хмельницкого, Степана Ивахива, Максима Тименко, Олега Гороховского и других.

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В материале говорится, что специально на встречу с главой государства из-за границы прилетели Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. Чтобы войти внутрь здания, все гости должны были отдать охране свои телефоны и часы. Владельцы бизнеса сели за круглым столом, а в ожидании появления президента перекинулись короткими фразами и обсуждали, начнется ли полномасштабная война в Украине.

Зеленский вошел в зал вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, премьер-министром Денисом Шмыгалем, первым помощником президента Сергеем Шефиром, главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, руководителем ГУР Кириллом Будановым, бывшим руководителем СБУ Иваном Бакановым, министром внутренних дел Денисом Монастырским, главой Госпогранслужбы Сергеем Дейнеко.

В выступлении перед бизнесменами он призвал их поддерживать экономику Украины и свои коллективы, а также добавил, что руководство использует все возможные каналы, чтобы разрешить конфликт дипломатическим путем.

– Кто-то наоборот шел на камеры и пересказывал, что команда президента пытается не допустить эскалации, мол, “Зеленский заверил, что все будет хорошо”. Однако никто из них не проявлял озабоченности. Напротив, походило на то, что после встречи с президентом бизнесмены выходили успокоенными, — говорится в материале.

Один из топ-менеджеров в разговоре с журналистами рассказал, что тогда в Офисе президента никто не сказал, что начнется полномасштабная война в Украине.

– Даже намека не было! Вы думаете, мы бы так вальяжно и радостно выходили тогда? Я бы не тратил время на разговоры или какие-то второстепенные дела, а семью вывозил бы, – вспомнил он.

Во время встречи с представителями бизнеса не озвучивались никакие данные от разведки о захватнических “аппетитах” и планах российского диктатора Владимира Путина, утверждается в материале. Журналисты спросили руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова о причинах соответствующего решения.

– У них, в отличие от депутатов, нет доступа к гостайне, поэтому мы не могли все сказать. Но я достаточно прямо говорил, так что уровень угрозы было несложно понять, — считает руководитель ГУР Минобороны.

Большинство участников встречи на самом деле не хотели верить в предупреждение приближающихся к Украине угроз. Однако впоследствии все убедились, что они были реальными, отмечают авторы материала.