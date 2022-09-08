Вересень, 08 в 14:25

Мінреінтеграції оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах проведення бойових дій, та які перебувають під тимчасовою окупацією, станом на 26 серпня 2022 року.

У пресслужбі відомства повідомили, що станом на 26 серпня 2022 року до оновленого переліку громад, розташованих у районах проведення активних бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, входить дев’ять областей.

Жителі цих громад отримуватимуть державні виплати для ВПО.

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Станом на 26 серпня до переліку входять громади у дев’яти областях:

Дніпропетровська – 9 громад; Донецька – 66 громад; Запорізька – 60 громад; Луганська – 37 громад; Миколаївська – 26 громад; Харківська – 56 громад; Херсонська – 49 громад; Сумська – 22 громади; Чернігівська – 5 громад.

В цілому до переліку входять 330 громад.

Варто зазначити, що ВПО, які перемістилися з цих громад, гарантовано отримають грошову допомогу від держави.

Такі правила почали діяти ще у травні, коли уряд затвердив перелік громад, мешканці яких отримують виплати.

Тому українці з цих 330 громад мають право на щомісячні виплати (2-3 тис. грн) від держави.

Актуальна інформація про статус громад – нижче

Із 1 травня Мінсоцполітики скасувало виплати внутрішньо переміщеним особам, які повернулися додому.

Тобто допомогу отримуватимуть лише ті ВПО, які жили на територіях, де тривають бойові дії, і вони не можуть повернутися додому, а також ті, у кого пошкоджене майно.