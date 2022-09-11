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Факти / Україна / Політика

Зима буде важкою, наше завдання зробити її найскладнішою для РФ: Зеленський на YES

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський на форумі YES у Києві закликав весь світ підготуватися до складної зими та зробити все, щоб ці 90 днів стали найважчими саме для Росії, бо від цього залежить наша перемога.

– Кажу відверто – це буде важкий етап. Ми маємо пережити цю зиму. Це буде найскладніша зима для усього світу. Ці 90 днів стануть випробуванням для нашої віри у перемогу, нашої витримки і єдності, для нашої здатності  захистити себе і весь світ, свободу і фундаментальні цінності, – наголосив глава держави.

За його словами, Росія намагатиметься скористатися цим періодом, і наше завдання – не зламатися, не роз’єднатися, не зійти зі свого шляху.

На його думку, ці 90 днів зими вирішать більше, ніж 30 років незалежності України та всі роки існування ЄС.

Зараз дивляться

– Зима визначить наше майбутнє, і якими є ризики. Ми не маємо жодного сумніву у ЗСУ, у нашій розвідці і спецслужбах, а також у наших людях. Але, щоб це відбулося, ми потребуємо конкретики – зброї, снарядів, фінансової т політичної підтримки, сильної, як ніколи, дипломатії, – сказав Зеленський, звертаючись до учасників форуму YES.

Він переконаний у тому, що світ здатний пройти зимовий період без російських енергоресурсів, але для цього потрібно “завершити демонтаж російського впливу у підготовці до зими, до вирішальних 90 днів”.

Зокрема, як зазначив президент, протягом осені необхідно максимально посилити санкції проти Росії, погодити механізми для реального обмеження російських доходів від експорту, конфіскації російських активів за кордоном, посилити візові обмеження для громадян РФ, щоб спонукати до помітного антивоєнного руху, а також депортувати російських пропагандистів з усіх демократичних країн, що у Росії не було навіть шансів сіяти політичний і соціальний хаос.

– Зима буде важкою для всіх, але ми можемо зробити так, щоб вона стане найважчою саме для Росії. Ми можемо зробити так, що після цих 90 днів шлях до нашої перемоги стане чіткішим. Росія вже стала на шлях своєї історичної поразки, і контури цієї поразки стануть чіткшими після цих 90 днів. Якщо усі ми будемо чесними і витримаємо, – підсумував Зеленський.

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