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Факти / Україна / Суспільство

Росіяни, які вимагали знищити Україну, отримали мобілізацію – Подоляк

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи оголошення Володимиром Путіним часткової мобілізації в РФ, наголосив, що росіяни отримали те, що заслужили.

– Йшов 210 день “триденної війни”. Росіяни, які вимагали знищити Україну, врешті отримали: 1. Мобілізацію. 2. Закриті кордони, блокування банківських рахунків. 3. Тюрму за дезертирство. 4. Спецзагони для “опущених” у ПВК, – написав він у Twitter.

За його словами, все йде за планом, адже “у життя чудове почуття гумору”.

 

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Кремлівський диктатор Володимир Путін 21 вересня оголосив про часткову мобілізацію в РФ.

У відеозверненні, яке переносилося відучора кілька разів, він також заявив про підтримку проведення фейкових референдумів на окупованих українських територіях.

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