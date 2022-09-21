Сентябрь, 21 в 10:18

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя объявление Владимиром Путиным частичной мобилизации в РФ, подчеркнул, что россияне получили то, что заслужили.

– Шел 210-й день “трехдневной войны”. Россияне, требовавшие уничтожить Украину, наконец получили: 1. Мобилизацию. 2. Закрытые границы, блокировку банковских счетов. 3. Тюрьму за дезертирство. 4. Спецотряды для “опущенных” в ЧВК, – написал он в Twitter.

По его словам, все идет по плану, ведь “у жизни прекрасное чувство юмора”.

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Йшов 210-й день «триденної війни». Росіяни, які вимагали знищити ????????, врешті отримали:

1. Мобілізацію.

2. Закриті кордони, блокування банківських рахунків.

3. Тюрму за дезертирство.

4. Спецзагони для «опущених» у ПВК. Все ще йде за планом, чи не так? У життя чудове почуття гумору — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 21, 2022

Кремлевский диктатор Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в РФ.

В видеообращении, которое переносилось со вчерашнего дня несколько раз, он также заявил о поддержке проведения фейковых референдумов на оккупированных украинских территориях.