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Факты / Україна / Общество

Россияне, требовавшие уничтожить Украину, получили мобилизацию – Подоляк

Валентина Летяк, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя объявление Владимиром Путиным частичной мобилизации в РФ, подчеркнул, что россияне получили то, что заслужили.

– Шел 210-й день “трехдневной войны”. Россияне, требовавшие уничтожить Украину, наконец получили: 1. Мобилизацию. 2. Закрытые границы, блокировку банковских счетов. 3. Тюрьму за дезертирство. 4. Спецотряды для “опущенных” в ЧВК, – написал он в Twitter.

По его словам, все идет по плану, ведь “у жизни прекрасное чувство юмора”.

 

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Кремлевский диктатор Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в РФ.

В видеообращении, которое переносилось со вчерашнего дня несколько раз, он также заявил о поддержке проведения фейковых референдумов на оккупированных украинских территориях.

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