Мер Мелітополя закликав чоловіків призовного віку виїхати з окупованого міста

Вересень, 21 в 18:36

Чоловікам призовного віку потрібно негайно виїхати з тимчасово окупованого Мелітополя через початок часткової мобілізації у Росії. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

– Закликаємо чоловіків призовного віку негайно покинути Мелітополь! Кремлівським диктатором підписаний указ про оголошення мобілізації, – наголосив Федоров.

Згідно з новим указом місцевого гауляйтера, з 1 жовтня виїзд за межі окупованої частини Запорізької області дозволятимуть лише на підставі спецперепустки. Окупанти “випускатимуть” чоловіків лише на фронт, переконаний мер.

– За чоловіками буде влаштоване справжнє полювання! Тим, хто відмовиться йти на смерть, доведеться мати справу з чеченськими загородзагонами. Шансів врятуватися не залишиться, – вважає він.

За словами мера Мелітополя, на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей відбудуться найжорстокіші заходи.