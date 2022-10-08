Жовтень, 08 в 13:59

Американська компанія McDonald’s відновить роботу ще двох ресторанів у Києві.

Чудовою новиною киян потішили в пресслужбі українського представництва компанії.

– Раді повідомити про відкриття ще двох МакДональдз у Києві. Заходьте скуштувати улюблену фрі або замовляйте доставку з Glovo, – зазначили в компанії.

Відвідувачів чекають за такими адресами:

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вулиця Євгена Сверстюка 1 (це поблизу станції метрополітену Лівобережна);

проспект Перемоги 138 (неподалік станції метро Житомирська).

Найближчі заклади швидкого харчування McDonald’s можна шукати за допомогою посилання.

Як відомо, з початку повномасштабної війни компанія McDonald’s закрила всі свої заклади на території України з міркувань безпеки. У серпні стало відомо, що роботу деяких ресторанів поступово відновлюватимуть у Києві та на заході України.

З 20 вересня відкрилися три ресторани на лівому березі Києва, проте вони працювали лише на доставку. З 27 вересня мережа ресторанів відновила роботу ще семи закладів у столиці (також на доставку).

А наприкінці вересня всі 10 ресторанів, які поновили роботу в Києві, почали приймати відвідувачів. Вони розташовані за адресами: проспект Гагаріна 2-А; проспект Бажана 3-Б; вулиця Михайла Гришка 7; вулиця Теодора Драйзера 4; вулиця Вишгородська 33-А; вулиця Велика Васильківська 22; проспект Броварський 27; проспект Академіка Палладіна 7-А; проспект Леся Курбаса 19-А; проспект Оболонський 26-А.

Тепер же кількість відкритих закладів McDonald’s у Києві зросте до дванадцяти.