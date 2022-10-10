Жовтень, 10 в 12:01

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет закликав начальників ОВА та керівників закладів освіти перевести учнів на дистанційне навчання.

– Сьогодні ворог знову завдав нищівних ударів у частині регіонів та столиці. Звертаюся до начальників ОВА та керівників закладів освіти! Наше завдання максимально убезпечити всіх учасників освітнього процесу, – написав Шкарлет.

Шкарлет закликав перевести навчальні заклади на дистанційний формат навчання до кінця поточного тижня (до 14 жовтня 2022 року).

Нагадуємо, війська РФ вдарили сьогодні по центру Києва, зокрема, біля Національного університету ім. Тараса Шевченка. Загинуло щонайменше п’ятеро мирних киян, є поранені.

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