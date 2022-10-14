На Херсонщині росіяни “забули” склад зброї під час втечі від ЗСУ – СБУ

Жовтень, 14 в 16:46

У Херсонській області продовжується успішний контрнаступ Збройних сил України. Зокрема, у селищі Велика Олександрівка російські військові залишили цілі склади зброї, яку використовували окупанти для війни проти України.

За даними Служби безпеки України, виявили понад пів тисячі артснарядів та боєприпасів до реактивних систем залпового вогню Град і Ураган, а також понад сотню протитанкових керованих ракет і протитанкових мін.

– Свій арсенал окупанти покинули під час відступу від стрімкого контрнаступу українських військ на Херсонському напрямку. Замаскований склад із ворожими боєприпасами знаходився в приміщенні будинку культури селища Велика Олександрівка. Наразі всі вилучені російські засоби ураження передано для потреб ЗСУ, – наголосили у СБУ.

Також СБУ фіксує численні факти вбивств і катування місцевих жителів під час тимчасової окупації населеного пункту.

Зараз дивляться

Російські військові масово розстрілювали людей, щоб залякати їх та змусити “здавати” місця перебування учасників руху спротиву на Півдні України.