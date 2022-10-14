Жовтень, 14 в 16:47

У Києві окремі категорії соціально незахищених громадян отримають одноразову матеріальну допомогу до Дня захисників і захисниць України, що передбачено міською цільовою програмою Турбота. Назустріч киянам на 2022-2024 роки.

Згідно з розпорядженням мера столиці Віталія Кличка, такі виплати за рахунок коштів місцевого бюджету зможуть отримати кияни та внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані та фактично проживають у Києві.

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Хто отримає по 1 500 грн:

члени сімей осіб, які захищали незалежність та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у АТО, у заходах щодо забезпечення нацбезпеки і оборони, стримування збройної агресії РФ у Донецькій і Луганській областях, та загинули (зникли безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва;

члени родин осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, контузії, каліцтва чи інших ушкоджень, одержаних під час участі в Революції Гідності, а також члени сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Героя України за громадянську мужність та патріотизм, виявлені під час подій на Євромайдані;

члени сімей осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення АТО, здійснення заходів із національної безпеки і оборони, відсічі агресії РФ у Донецькій і Луганській областях (зокрема займалися волонтерською діяльністю), та загинули (зникли безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції;

члени сімей загиблих (померлих) бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України.

На виплату 1 100 грн мають право мешканці Києва, включені до переліку осіб, які під час участі у масових акціях громадського протесту отримали тяжкі тілесні ушкодження та звернулися по медичну допомогу в період із 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року.

По 1 тис. грн виплатять:

киянам, які брали участь в АТО, у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії у Донецькій і Луганській областях;

бійці-добровольці, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України;

кияни, які включені до переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості й звернулися по медичну допомогу з 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року.

По 900 грн виплатять киянам, які включені до переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали легкі тілесні ушкодження і звернулися по медичну допомогу з 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року.

У КМДА також пояснили: якщо людина підпадає одночасно під кілька зазначених категорій, вона отримає одну виплату в більшому розмірі.

Киянам, які перебувають на повному державному утриманні, така одноразова допомога не виплачується.