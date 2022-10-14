Октябрь, 14 в 16:47

В Киеве отдельные категории социально незащищенных граждан получат одноразовую материальную помощь ко Дню защитников Украины, что предусмотрено городской целевой программой Забота. Навстречу киевлянам на 2022-2024 годы.

Согласно распоряжению мэра столицы Виталия Кличко, такие выплаты за счет средств местного бюджета смогут получить киевляне и внутренне перемещенные лица, зарегистрированные и фактически проживающие в Киеве.

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Кто получит по 1 500 грн:

члены семей лиц, которые защищали независимость и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в АТО, в мероприятиях по обеспечению нацбезопасности и обороны, сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, и погибли (пропали без вести), умерли в результате ранения, контузии или увечья;

члены семей лиц, погибших или умерших в результате ранений, контузии, увечья или других повреждений, полученных при участии в Революции Достоинства, а также члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Героя Украины за гражданское мужество и патриотизм, проявленные во время событий на Евромайдане;

члены семей лиц, которые добровольно обеспечивали (или добровольно привлекались к обеспечению) проведение АТО, осуществление мероприятий по национальной безопасности и обороне, отражение агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях (в том числе занимались волонтерской деятельностью), и погибли (пропали без вести), умерли в результате ранения, контузии или увечья, полученных при обеспечении проведения антитеррористической операции;

члены семей погибших (умерших) бойцов-добровольцев, участвовавших в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на Востоке Украины.

На выплату 1 100 грн имеют право жители Киева, включенные в список лиц, которые при участии в массовых акциях общественного протеста получили тяжкие телесные повреждения и обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года.

По 1 тыс. грн выплатят:

киевлянам, участвовавшим в АТО, в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях;

бойцы-добровольцы, принимавшие участие в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на Востоке Украины;

киевляне, которые включены в список лиц, которые во время участия в массовых акциях общественного протеста получили телесные повреждения средней тяжести и обратились за медицинской помощью с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года.

По 900 грн выплатят киевлянам, включенным в перечень лиц, которые при участии в массовых акциях общественного протеста получили легкие телесные повреждения и обратились за медицинской помощью с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года.

В КГГА также объяснили: если человек подпадает одновременно под несколько указанных категорий, он получит одну выплату в большем размере.

Киевлянам, находящимся на полном государственном содержании, подобная единовременная помощь не выплачивается.