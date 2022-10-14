Зеленський відвідав військовий госпіталь, де вручив нагороди українським військовим і медикам

Жовтень, 14 в 17:23

У День захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський відвідав військовий госпіталь, де вручив державні нагороди нашим військовим та медикам.

У реанімаційному та травматологічному відділеннях глава держави поспілкувався з пораненими воїнами та зустрівся з медиками, які захищають людей та надають допомогу в умовах воєнного стану.

Медики розповіли Зеленському про характер травм, яких зазнали бійці, перебіг лікування та одужання. В Офісі президента заявили, що після повномасштабного вторгнення Росії у госпіталі створили дієву систему евакуації поранених на відповідне лікування.

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Від кінця лютого медзаклад надає високоспеціалізовану допомогу пораненим і травмованим військовим, з них понад 60% відновилися та повернулися до бойових підрозділів, запевнили в Офісі президента.

Госпіталь постійно допомагає українським захисникам, звільненим з російського полону, та має налагоджену дієву систему психологічної реабілітації.