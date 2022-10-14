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Зеленский посетил военный госпиталь, где вручил награды украинским военным и медикам

Юля Захарченко, редактор ленты
Зеленский посетил военный госпиталь, где вручил награды украинским военным и медикам
Фото: Офис президента

В День защитников и защитниц Украины президент Владимир Зеленский посетил военный госпиталь, где вручил государственные награды нашим военным и медикам.

В реанимационном и травматологическом отделениях глава государства пообщался с ранеными воинами и встретился с медиками, которые защищают людей и оказывают помощь в условиях военного положения.

Медики рассказали Зеленскому о характере травм, которые получили бойцы, лечении и выздоровлении. В Офисе президента заявили, что после полномасштабного вторжения России в госпитале создали действенную систему эвакуации раненых на соответствующее лечение.

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С конца февраля медучреждение оказывает высокоспециализированную помощь раненым и травмированным военным, из них более 60% восстановились и вернулись в боевые подразделения, заверили в Офисе президента.

Госпиталь постоянно помогает украинским защитникам, освобожденным из российского плена, и имеет отлаженную действенную систему психологической реабилитации.

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Источник: Офис президента
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