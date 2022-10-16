Вже захищає важливі об’єкти: який антидронний купол планують створити над Києвом за два роки

Жовтень, 15 в 21:11

Над Києвом хочуть створити спеціальний купол для захисту від ворожих дронів-камікадзе та безпілотних літальних апаратів, який стане системою глибоко ешелонованої протиповітряної оборони.

На спорудження захисного купола знадобиться близько двох років, заявив радник мера Києва Юрій Зозуля. За його словами, створення відповідного захисту – це потреба. Зозуля стверджує, що збитки внаслідок ударів з дронів-камікадзе стали порівнянними з ракетними атаками.

– Створення подібного купола – це унікальна річ для світу. Ми захищалися від літаків і балістичних ракет. Але тепер ми маємо новий виклик, з яким зіткнувся весь світ, – розповів він.

Радник мера Києва запевнив, що у розробці проєкту беруть участь науковці із різних країн-членів НАТО. Вже озвучено низку ідей, які допоможуть виявляти дрони за допомогою тактичних, радіолокаційних чи теплових засобів.

Зараз дивляться

– Штучний інтелект для розпізнавання різних об’єктів перебудовується на нові виклики. Це звук, який ми чуємо здалеку. І всі ці системи виявлення роблять такий блок радарів, які працюють не просто як купол. Це глибокий ешелонований захист, який починається за сотні км від міста.

Згідно з ідеєю, система виявлятиме за різними ознаками дрони та ланцюжком передаватиме інформацію. Задовго до того, як безпілотник прибуде до міста, його вже зустрічатимуть українські захисники.

За словами радника мера, фрагментарно цей купол уже працює у Києві, тому що є важливі об’єкти, для яких критично необхідні антидронні системи.