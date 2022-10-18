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Факти / Україна / Суспільство

Дальність ураження до 11 тис. км: характеристики російської ракети РС-24 Ярс

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Дальність ураження до 11 тис. км: характеристики російської ракети РС-24 Ярс
Фото: Getty Images

Росія має багато ракетних комплексів та ракет на своєму озброєнні. Одна з таких – твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета Рс-24 Ярс.

Що відомо про ракету РС-24 Ярс, її головне призначення, а також про технічні характеристики – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Рс-24 Ярс: що це таке

Ярс – ракетний комплекс з міжконтинентальною балістичною ракетою РС-24. Ракета РС-24 – твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета мобільного та шахтного базування.

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Система являє собою вдосконалений варіант комплексу Тополь-М. А сама Рс-24 є модифікацією російської ракети комплексу Тополь-М.

До переваг цих стратегічних комплексів відносять мобільність, надійність та точність.

Ракета має роздільну головну частину з блоками індивідуального наведення. Тобто, Рс-24 Ярс має кілька бойових блоків, які дозволяють уразити одразу кілька цілей при запуску лише однієї ракети.

Загалом ракети з блоками індивідуального наведення мають багато переваг:

  • ефективність ураження цілей;
  • невисока ціна (побудувати одну ракету з кількома блоками дешевше, ніж кілька з одним);
  • знижують ефективність ППО противника.

Ракета була розроблена Московським інститутом теплотехніки під керівництвом академіка РАН Ю. С. Соломонова.

Щодо модифікацій, то Рс-24 Ярс має модернізований ракетний комплекс Ярс-С. 

Технічні характеристики

Фото: Getty Images

РС-24 призначена для ураження стратегічних цілей на дальності до 11 тис. км. Ракета оснащена головною частиною, що розділяється, з маневруючими блоками індивідуального наведення.

Політ ракети забезпечується кількома ступенями твердопаливних двигунів.

Більш точну інформацію про характеристики ракети Міноборони РФ не розкриває. Але російські ЗМІ пишуть:

  • потужність бойової частини РС-24 – близько 150 кілотонн;
  • довжина – 21,9 м;
  • маса – 46,5 т;
  • похибка при влучанні – 150 м.

Більш точних даних про ракету немає, проте у 2021-му були оприлюднені характеристики модернізованого ракетного комплексу Ярс-С.

  • Спорядження Ярс-С – твердопаливні балістичні ракети калібру 1,86 м та довжиною 17,8 м.
  • Стартова маса – 46 т.
  • Маса корисного навантаження – 1,25 т.
  • Комплекс може вражати цілі на дальності 10 тис. км (за даними РФ).
  •  Ярс-С може нести від трьох до чотирьох бойових блоків потужністю 300-500 кілотонн або шість блоків потужністю 150 кілотонн кожен.

Достеменно невідомо, скільки сьогодні РФ має балістичних ракет, проте станом на початок 2014-го на озброєнні РВСП перебували 33 ракети мобільного базування РС-24 з чотирма бойовими блоками кожна.

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