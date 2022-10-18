Жовтень, 18 в 17:44

ДроваЄ – це державний інтернет-магазин, через який можна у кілька кліків придбати дрова на зиму, та ще й з доставкою додому.

Лісгоспи вже готові приймати онлайн-замовлення від українців. За наказом уряду, вони займаються заготівлею паливних дров для населення.

Як купити дрова онлайн:

Зайти на сайт ДроваЄ

Вказати адресу доставки. Після цього система автоматично підтягне найближчі лісгоспи та продукцію, яку можна у них замовити.

Потім визначитися із видом та обсягом деревини, обрати функцію з доставкою чи без.

Оплатити замовлення або чекати на дзвінок оператора для вирішення питань з логістикою.

Зверніть увагу, що на одну людину встановлено ліміт – 15 кубометрів на опалювальний сезон. Тому в магазині діє система авторизації користувачів.

Зараз дивляться

– Заготівля дров для українців триває. Вже реалізовано 2 млн 439 тис. кубометрів деревини. На складах наразі знаходиться близько 187 тис. кубічних метрів. Загалом до кінця року лісгоспи Держлісагентства планують реалізувати 1,1 млн кубічних метрів дров, – наголосив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

За його словами, для забезпечення дровами найбільш вразливих категорій громадян на прифронтових територіях Кабмін розподілив серед обласних військових адміністрацій 563 млн грн.

Кошти підуть на закупівлю та доставку дров для населення Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей.

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Фото: ДроваЄ