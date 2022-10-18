Жовтень, 18 в 11:30

Іран має намір передати Росії балістичні ракети середньої дальності типів Fateh-110 і Zolfaghar разом із новими партіями безпілотників Mohajer-6 та Shahed-136 для війни з Україною.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на посадовців у сфері безпеки з США і країн-союзників.

Що відомо про іранські ракети Zolfaghar, а також про їхні технічні характеристики – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

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Zolfaghar: що це за ракета

Це іранська твердопаливна балістична ракета малої дальності. Вважається, що вона походить від сімейства БДРМ Fateh-110.

Ракета була представлена у 2016 році міністром оборони Ірану Хоссейном Дехганом на військовому параді. Тоді Дехган заявив, що ракета має дальність ураження 700 км.

У 2017 році Zolfaghar надійшла на озброєння як варіація Fateh-110 із більшою дальністю ураження.

Того ж року ракета була вперше застосована – Іран запустив шість Zolfaghar по східній Сирії по об’єктах ІДІЛ у відповідь на теракт в Тегерані 8 червня 2017 року.

Деякі моделі Zolfaghar оснащені електрооптичними системами наведення, що дає змогу операторам керувати ракетами під час остаточного наближення до цілей.

У 2019 році Іран представив оновлену версію Zolfaghar, яку назвали Dezful. Головна відмінність між ними у тому, що оновлена модифікація більш далекобійна ймає дальність ураження 1 000 км.

Якщо вірити іранським ЗМІ, то Zolfaghar має точність близько 10 метрів та оснащується кількома незалежними спусковими апаратами MIRV. Проте це не перевірена інформація.

Технічні характеристики

Zolfaghar може нести бойову частину вагою 500 кг. Крім того, такі ракети можуть також мати касетну бойову частину.

Як пише профільне українське видання Defense Express, за своїми характеристиками іранські Fateh-110 та Zolfaghar мають значно більшу руйнівну силу, ніж рашистські системи Точка-У, С-300 та Іскандер.