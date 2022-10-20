Жовтень, 20 в 10:49

Сьогодні, 20 жовтня 2022 року, на Львівщині запроваджено графік обмеження електричної енергії.

У кого не буде світла та який графік відключень – далі в матеріалі Фактів ICTV.

Кому відключать електроенергію

Відповідно до розпорядження головного диспетчера РДЦ Західного регіону НЕК Укренерго сьогодні на Львівщині запровадили графік обмеження споживання електричної енергії та графік обмеження потужності для промислових споживачів.

Зараз дивляться

У Львівобленерго додали, що тих промислових споживачів, яких внесли до графіку, уже повідомили про ситуацію. Вони повинні виконати обсяги зниження.

Варто зазначити, що відключення стосується виключно промислових об’єктів, про відключення світла для побутових користувачів на Львівщині інформації поки що немає.

Графік відключення

Із 20 до 21 жовтня 2022 року з 07:00 до 22:00 запроваджено п’ять черг Графіка обмеження споживання електричної енергії (ГОЕ).

Також згідно з розпорядженням РДЦ Західного регіону НЕК Укренерго від 20 жовтня запровадило дві черги Графіка обмеження навантаження (ГОН).

У Львівобленерго зазначили, що ті споживачі, які потрапили у графік, були повідомлені про обмеження електроенергії.

Також усіх мешканців закликали зменшити використання електроенергії у пікові години: з 08:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00. Це ті проміжки часу, коли на енергосистему йде найбільше навантаження.