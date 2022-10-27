Жовтень, 27 в 14:24

Донецька обласна військова адміністрація (ОВА) показала відео зруйнованого селища Піски.

Відповідний ролик викладений на сайті Донецької ОВА.

На кадрах видно місцями випалену землю від артилерійських ударів, і майже не можливо побачити хоча б один не пошкоджений будинок.

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У куполі місцевої церкви видніється величезний отвір від ракети, та й сама будівля сильно понівечена.

Вулиці селища порожні, жодного натяку на чиєсь перебування там.

За даними порталу Deep State, селище Піски перебуває на тимчасово окупованій території.

Донецька область перебуває під постійними ворожими обстрілами. У регіоні проблеми з електро-, тепло- та водопостачанням.

На початку вересня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про чергове “взяття” російською армією селища Піски на Донеччині.

Фото: скриншот із відео