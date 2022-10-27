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Марта Бондаренко, редактор ленты

Словно призрак: показали видео полностью разрушенного поселка Пески на Донетчине

Словно призрак: показали видео полностью разрушенного поселка Пески на Донетчине

Донецкая областная военная администрация (ОВА) показала видео разрушенного поселка Пески.

Соответствующий ролик выложен на сайте Донецкой ОВА.

На кадрах видна местами выжженная земля от артиллерийских ударов, и почти невозможно увидеть хотя бы один не поврежденный дом.

В куполе местной церкви виднеется огромная дыра от ракеты, да и само здание сильно пострадало.

Улицы поселка пустые, ни одного намека на чье-то пребывание там.

По данным портала Deep State, поселок Пески находится на временно оккупированной территории.

Видео полностью разрушенного поселка Пески

Deep State

Донецкая область находится под постоянными вражескими обстрелами. В регионе проблемы с электро-, тепло- и водоснабжением.

В начале сентября министр обороны России Сергей Шойгу заявил об очередном “взятии” российской армией поселка Пески на Донетчине.

Фото: скриншот с видео

Война в Украине, Донецкая область, Пески
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