Жовтень, 27 в 11:34

Під час теракту в тимчасово окупованій Оленівці (Донецька область) російські загарбники застосували термобаричні реактивні гранати Джміль (Шмель). Внаслідок цього загинули десятки українських військовополонених.

Про це поінформував в одному з інтерв’ю в.о. голови СБУ Василь Малюк.

За його словами, слідство ще триває, однак спецслужба отримала серйозні докази, зокрема й негласно.

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Крім того, важливі свідчення дають бійці полку Азов, котрі перебували в колонії в Оленівці та повернулися з російського полону.

– Не вдаватимусь у деталі, але скажу, що за останніми даними, там було використано й так звані “Джмелі”. Час пройде, розставимо крапки над “і”. Але вже давно і для нас, і для світової спільноти зрозуміло, що це було, – наголосив Малюк.

Він додав, що окупанти жахливо ставилися до українських військовополонених в Оленівці. Вони жорстоко знущалися з бійців, порушуючи всі норми та досягнуті домовленості.

Варто зазначити, що реактивний піхотний вогнемет Джміль одноразового застосування призначений для враження відкритих вогневих точок, автомобільної та легкоброньованої техніки, знищення живої сили, зокрема й у приміщеннях. Вогнемет складається: з пускового контейнера; капсули з термобаричним, запальним чи димовим боєприпасом (це може бути термобарична реактивна граната, начинена вогнесумішшю); реактивного двигуна. Дальність стрільби може сягати понад 800 м.

Як відомо, росіяни вчинили теракт в Оленівці в ніч на 29 липня. Точна кількість загиблих українських військовополонених досі остаточно не встановлена. Станом на початок жовтня в полку Азов повідомляли, що встановили 41 загиблого, однак робота не завершена.

Ще на початку серпня в Офісі генпрокурора з посиланням на міжнародних експертів повідомляли, що окупанти застосували термобаричну зброю під час теракту.