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На Рівненщині стабілізували енергосистеми: на вихідні планові відключення скасовують

Юля Захарченко, редакторка стрічки
На Рівненщині стабілізували енергосистеми: на вихідні планові відключення скасовують
Фото: Depositphotos

У Рівненській області фахівцям вдалося стабілізувати енергетичні системи після ракетних ударів. Це означає, що анонсовані на вихідні планові відключення електроенергії скасовуються.

Про це заявив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль. За його словами, Рівнеобленерго подаватиме світло місцевому населенню без обмежень.

– Це відбуватиметься в тестовому режимі упродовж двох днів. Після чого проаналізуємо, чи вдається нам забезпечити стабільне енергопостачання надалі. Зокрема, в освітніх закладах області, щоб не змінювати часовий формат офлайн-навчання, – зазначив він.

Проте глава ОВА наголосив, що можливість незапланованих аварійних відключень все одно залишається. Він закликає громадян ощадливо використовувати електроенергію.

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