В Ровенской области стабилизировали энергосистемы: на выходные плановые отключения отменяют

Октябрь, 29 в 12:30

В Ровенской области специалистам удалось стабилизировать энергетические системы после ракетных ударов. Это означает, что анонсируемые на выходные плановые отключения электроэнергии отменяются.

Об этом заявил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль. По его словам, Ровнооблэнерго будет подавать свет местному населению без ограничений.

— Это будет происходить в тестовом режиме в течение двух дней. После чего проанализируем, удается ли нам обеспечить стабильное энергоснабжение в дальнейшем. В частности, в образовательных заведениях области, чтобы не менять временной формат офлайн-обучения, – отметил он.

Однако глава ОВА подчеркнул, что возможность незапланированных аварийных отключений все равно остается. Он призывает граждан бережно использовать электроэнергию.