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З 1 листопада в Україні здорожчає оформлення внутрішнього та закордонного паспортів. Крім того, запроваджуються нові податки на будівництво та продаж житла.

Також на українців чекають нововведення у сфері медицини. Зокрема, наркотичні лікарські засоби відпускатимуть за електронним рецептом.

Що ще зміниться в Україні з 1 листопада 2022 і протягом місяця – читайте у матеріалі.

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Вартість документів

Із 1 листопада оформлення паспорта громадянина України протягом 10 днів здорожчає з 252 до 496 грн.

За оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон за три або сім днів доведеться заплатити не 704 грн, а 992 грн.

Оформлення та обмін проїзного документа біженця зросте в ціні з 226 до 452 грн, а посвідки на тимчасове проживання – з 352 до 452 грн.

Оформлення та обмін картки мігранта здорожчає зі 199 до 399 грн.

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Податки на будівництво та продаж житла

В Україні запроваджують нові податки на будівництво та продаж житла з 1 листопада. Тепер забудовникам доведеться платити 20% ПДВ за касовим методом, а інвесторам – податки з продажу осель.

Експерти припускають, що через нові податки, ймовірно, забудовники будуть вимушені підняти ціни на житло, а інвестори можуть втратити інтерес до інвестицій у нього, піти у “тінь” або ж продавати його ще дорожче.

Зазначимо, що деякі українці вкладають гроші у будівництво квартир, щоб перепродати житло на вигідніших для себе умовах.

Згідно з новим законом, якщо вони вирішать продати нову квартиру протягом року, то будуть змушені платити податок у розмірі 18% від прибутку – різницю між кінцевою вартістю квартири та ціною, за яку її купили у забудовника.

Комуналка

Тарифи на комунальні послуги з 1 листопада не зміняться. Зокрема, клієнти Нафтогазу, який виконує роль постачальника останньої надії, продовжать платити за газ 7,96 грн за куб. м.

Все через те, що в Україні діє закон, згідно з яким тарифи на газ, опалення та гарячу воду не можна підвищувати протягом дії воєнного стану та шести місяців після нього.

Також днями Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає, що ціна на електроенергію для населення залишиться незмінною до кінця опалювального сезону – до 31 березня 2023 року.

Тому тарифи на світло залишаються без змін. Споживачі, які використовують за місяць до 250 кВт/год, платитимуть за електрику 1,44 грн.

Для домогосподарств, які споживають більше 250 кВт/год на місяць, тариф залишиться на рівні 1,68 грн.

Hаркотичні лікарські засоби за е-рецептом

Із 1 листопада наркотичні лікарські засоби в Україні відпускатимуть за електронним рецептом.

Лікар, що призначає препарат з наркотичними або психотропними речовинами, повинен буде створити в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) електронний рецепт.

Після цього пацієнт отримає СМС із номером рецепту та унікальним кодом, який він має назвати фармацевту в аптеці для отримання ліків.

Рецепт на такі препарати буде дійсним упродовж 10 днів. Придбати наркотичні лікарські засоби можна в аптеках, які мають ліцензію на відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

До кінця року триватиме перехідний період. Тому медзаклади, не підключені до електронної системи охорони здоров’я, зможуть виписувати рецепт на спеціальних рецептурних бланках суворої звітності, як і раніше.

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Допомога для українців

Мешканці деокупованих територій і евакуйовані українці з 1 листопада зможуть отримати разову грошову допомогу.

Для дітей та осіб з інвалідністю вона становитиме 3 тис. грн, для всіх інших категорій – 2 тис. грн.

Як пояснили у Мінреінтеграції, алгоритм отримання грошової допомоги жителями звільнених населених пунктів передбачає, що:

місцеві органи влади протягом семи днів після деокупації надають ОВА інформацію про кількість осіб, які проживали на момент деокупації, та необхідну суму коштів;

ОВА протягом двох днів передають цю інформацію до Мінреінтеграції;

Мінреінтеграції спільно з Міноборони затверджує перелік деокупованих населених пунктів і протягом двох днів після затвердження перераховує кошти Укрпошті;

Укрпошта протягом п ’ яти днів проводить виплати безпосередньо людям, які мають право на виплату такої допомоги.

Як отримати допомогу українцям, які евакуюються

Укрпошта на підставі відомостей Укрзалізниці за три дні до відправлення евакуаційного потяга подає Мінреінтеграції інформацію про кількість осіб, які виїжджають, й орієнтовну суму коштів.

Після цього Мінреінтеграції протягом двох днів з дня отримання подання перераховує кошти Укрпошті, яка протягом п’яти днів проводить виплати.

Нові правила для біженців у Нідерландах

З 1 листопада українським біженцям у Нідерландах необхідно мати спеціальну позначку в паспорті або О-документ для підтвердження отримання статусу тимчасового захисту.

Вона буде доказом того, що українці проживають в Нідерландах на підставі Директиви ЄС про тимчасовий захист, тож мають доступ, серед іншого, до ринку праці.

Позначку-вклейку в паспорт або О-документ видає Служба імміграції та натуралізації Нідерландів (Immigratie-en Naturalisatiedienst, IND).

Нові міжнародні рейси Укрзалізниці

З 5 листопада за графіком через день почне курсувати потяг № 351/352 Київ – Кишинів (Молдова). Він матиме зручну стиковку по станції Унгени з можливістю пересісти на потяг до станції Ясси (Румунія).

Потяг рушатиме зі станції Київ-Пасажирський о 17:02, прибуватиме на станцію Унгени о 07:53, а до столиці Молдови о 10:38. Зворотно рейс відправлятиметься о 17:45, проходитиме Унгени о 20:51 та прибуватиме до Києва об 11:48.

Також у листопаді надійдуть у продаж квитки на новопризначений потяг Харків – Хелм (Польща).

Нова марка від Укрпошти

Вже у першій половині листопада можна буде отримати поштову марку зі зруйнованим Кримським мостом під назвою Кримський міст на біс!

Точна дата випуску поки що невідома. Однак Укрпошта вже анонсувала, що тираж марок становитиме 7 млн екземплярів.

Номінальна вартість марки М (бо міст) дорівнює вартості 18 грн за марку або 126 грн за аркуш з семи марок. До неї також буде випущено конверт Перший день, немаркований художній конверт та картку.