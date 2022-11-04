Листопад, 04 в 9:20

4 листопада в Києві тимчасово не діятимуть графіки стабілізаційних відключень світла, доки триватимуть екстрені вимкнення світла.

Екстрені відключення в місті запровадили відповідно до розпорядження НЕК Укренерго задля уникнення масових аварій на енергообладнанні, тому що в Києві значно зросло споживання електроенергії.

Планові відключення світла за попередньо узгодженими графіками почнуться відразу після нового розпорядження Укренерго.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що, згідно з розкладом, опублікованим на сайті Yasno, світло мають вимикати в середньому на 8-12 годин. Щодня – до 2-3 відключень по 3-4 години.

Світло не обов’язково вимикатимуть на 12 годин. Опубліковані три черги відключень не означають, що електроенергія буде відсутня протягом усіх часових проміжків.

Якщо енергосистема працюватиме коректно, відключення взагалі не застосовуватимуть.

Водночас на Yasno-online киян попередили, що аварійні відключення можуть застосовуватися в Дніпровському та Дарницькому районах Києва (графік там не діє).

Інтервали в графіку в окремих випадках можуть бути посунуто приблизно на 40 хв.

Читайте: Як зарядити телефон без світла – п’ять дієвих способів

Графік відключення світла у Києві для групи 1

Графік відключення світла у Києві для групи 2

Графік відключення світла у Києві для групи 3

На сайті Yasno працює оновлений спрощений графік відключення світла в Києві.

Достатньо просто ввести адресу в рядок пошуку, після чого з’явиться час потенційного відключення електроенергії протягом дня і тижня.

Також графіки стабілізаційних відключень електроенергії можна переглянути на сайті ДТЕК за посиланням.

Світло в Україні відключають через значні руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак. Зменшення споживання електроенергії допомагає мінімізувати навантаження на систему і, відповідно, швидше її полагодити.

Українців також просять економити електроенергію і вимикати всі зайві електроприлади з 07:00 до 23:00. Власників бізнесу закликали обмежити зовнішнє освітлення офісів, ресторанів і ТЦ.