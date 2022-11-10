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Факти / Україна / Суспільство

Окупанти депортували на лівий берег Херсону близько 4-5 тис. жителів – глава ОВА

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Бої за Херсон
Фото: Факти ICTV

Російські окупанти депортували на лівий берег Херсону близько 4-5 тис. жителів міста.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла голова Херсонської військової адміністрації Галина Лугова.

За її оцінками, зараз на території Херсону залишається близько 70 тис. жителів. Хоча станом на 24 лютого у Херсонській територіальній громаді налічувалося 333 тис. населення.

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Очільниця ОВА зазначила, що окупанти продовжують вивозити на лівий берег пограбоване майно та викрадені автівки херсонців.

– Вчора із району Білозерки у напрямку Антонівського мосту йшли стометрові вишикувані лінії із КамАЗів окупантів, а також бойова техніка. Вкрадені автівки наших жителів теж були у цій колоні. І таких стометрових колон було кілька, вони рухались у напрямку лівого берега,  – розповіла вона.

Раніше стало відомо, що перед відступом з Херсону російські окупанти почали знищувати місцеву інфраструктуру.

Вони підірвали котельні, об’єкт обленерго, а також телецентр біля телевежі. У місті продовжуються проблеми зі зв’язком, він є тільки біля Антонівського мосту.

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