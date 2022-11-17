Листопад, 17 в 17:57

За час повітряної тривоги, яка тривала кілька годин уранці 17 листопада, над Києвом збили чотири ракети та пʼять іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

Остання ворожа атака доводить, що українцям варто не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та швидко спускатися в укриття чи шукати більш безпечне місце.

Факти ICTV дізнавалися, скільки в середньому летять дрони-камікадзе та скільки є часу, щоби сховатися після сигналу небезпеки.

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Сигнал повітряної тривоги

Радіолокаційні підрозділи Повітряних сил ЗСУ займаються виявленням повітряних загроз в Україні. Вони мають спеціальні радари стеження та можуть відстежувати повітряні цілі ворога як в Україні, так і за її межами.

Коли на радарах стеження з’являється ворожий літальний об’єкт, що прямує в бік України, дається команда Повітря. Протягом трьох хвилин черговий Повітряних сил телефонує по спецзвʼзку та передає відповідну команду.

Місцева влада регіонів, які перебувають у небезпеці, вмикає сирену та сповіщає українців про можливу небезпеку з повітря. Визначити точне місце прильоту ракет чи дронів дуже складно. В ефірі телемарафону командувач Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що дрони-камікадзе – важка ціль. Зазвичай вони літають зграями. На радарі це одна мітка, а насправді там п’ять дронів. Скільки часу летять дрони-камікадзе Найчастіше РФ атакує українську територію дронами-камікадзе Ланцет та іранськими Shahed 136. У Повітряних силах ЗСУ зазначають, що максимальна швидкість дрона Ланцет становить 110 км/год під час горизонтального польоту та 300 км/год під час атаки цілі, а найбільша дальність дії – 40 км. Натомість іранський дрон-камікадзе Shahed-136 призначений для ураження цілей на дальній відстані. Наводиться дрон на стаціонарну ціль за супутниковими координатами. – На жаль, 100% збивати не вдається, бо ціль складна, малогабаритна. Розмах крил 2,5 м, маса 200 кг, бойова частина – 40 кг. Це фактично як артилерійський снаряд. Він летить зі швидкістю 120 км/год – це крейсерська швидкість. А вже при заході на ціль він робить гірку й, відповідно, опускається вже зі значно більшою швидкістю, – розповів Ігнат про Shahed 136. Військово-політичний експерт Олександр Коваленко зазначає, що на час прильоту дронів-камікадзе від їх запуску впливають кілька факторів: місце , з якого їх випущено;

, з якого їх випущено; швидкість;

координати цілі. – Звичайно, різні дрони мають різні характеристики. Якщо говорити про Shahed-136, то його максимальна швидкість 180 км/год. З цих даних і потрібно робити розрахунок. Наприклад, якщо місце пуску знаходиться десь за 300-400 км від цілі, то летіти дрон буде 2 год, – каже Коваленко. Експерт додає, що для дронів-камікадзе характерно змінювати швидкість під час польоту. – Вони постійно змінюють швидкість. Чому? Бо, коли вони заходять в зону, де знаходиться обʼєкт ураження, вимикають двигун. Робиться це для того, щоб його не було чутно. Саме гучна робота двигуна видає розташування Shahed-136. Також дрони-камікадзе знижують висоту, щоб бути менш помітними для РЛС, та зменшують швидкість. Таким чином, їм потрібно ще більше часу, щоб досягти цілі, – пояснює експерт.

Коваленко додає, що дрони-камікадзе не постійно тримають максимальну швидкість, вона постійно змінюється – може бути 160, 150, 140 км/год.

За словами експерта, зробити суперточний розрахунок часу прильоту дрона-камікадзе важко.

– Після сигналу повітряної тривоги в українців є достатньо часу, щоб сховатися. Дрони можуть довго летіти до цілі. Це залежить від місця запуску, їхньої швидкості та координат цілі, – зауважує Коваленко.

Військовий експерт також додає, що майже усі дрони-камікадзе мають однакові показники по швидкості.