Ноябрь, 17 в 17:57

За время воздушной тревоги, которая длилась несколько часов утром 17 ноября, над Киевом сбили четыре ракеты и пять иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Последняя вражеская атака доказывает, что украинцам стоит не игнорировать сигналы воздушной тревоги и быстро спускаться в укрытие или искать более безопасное место.

Факты ICTV узнавали, сколько в среднем летят дроны-камикадзе и сколько есть времени, чтобы спрятаться после сигнала опасности.

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Сигнал воздушной тревоги

Радиолокационные подразделения Воздушных сил ВСУ занимаются выявлением воздушных угроз в Украине.

Они имеют специальные радары слежения и могут отслеживать воздушные цели врага как в Украине, так и за ее пределами.

Когда на радарах появляется вражеский летательный объект, направляющийся в сторону Украины, дается команда Воздух. В течение трех минут дежурный Воздушных сил звонит по спецсвязи и передает соответствующую команду.

Местные власти регионов, которые находятся в опасности, включают сирену и оповещают украинцев о возможной опасности с воздуха.

Определить точное место прилета ракет или дронов очень сложно.

В эфире телемарафона командующий Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что дроны-камикадзе – тяжелая цель. Обычно они летают стаями. На радаре это одна метка, а на самом деле там пять дронов.

Сколько времени летят дроны-камикадзе

Чаще всего РФ атакует украинскую территорию дронами-камикадзе Ланцет и иранскими Shahed 136.

В Воздушных силах ВСУ отмечают, что максимальная скорость дрона Ланцет составляет 110 км/ч во время горизонтального полета и 300 км/ч во время атаки цели, а наибольшая дальность действия – 40 км.

Зато иранский дрон-камикадзе Shahed-136 предназначен для поражения целей на дальнем расстоянии. Приводится дрон на стационарную цель по спутниковым координатам.

— К сожалению, 100% сбивать не удается, потому что цель сложная, малогабаритная. Размах крыльев 2,5 м, масса 200 кг, боевая часть – 40 кг. Это фактически как артиллерийский снаряд. Он летит со скоростью 120 км/ч – это крейсерская скорость. А уже при заходе на цель он делает горку и, соответственно, опускается уже со значительно большей скоростью, – рассказал Игнат о Shahed 136.

Военно-политический эксперт Александр Коваленко отмечает, что на время прилета дронов-камикадзе от их запуска влияют несколько факторов:

место , из которого они выпущены;

, из которого они выпущены; скорость ;

; координаты цели.

— Конечно, разные дроны имеют разные характеристики. Если говорить о Shahed-136, то его максимальная скорость 180 км/час. Из этих данных и нужно делать расчет. Например, если место пуска находится где-то в 300-400 км от цели, то лететь дрон будет 2 ч, — говорит Коваленко.

Эксперт добавляет, что для дронов-камикадзе характерно менять скорость во время полета.

— Они постоянно меняют скорость. Почему? Потому что, когда они заходят в зону, где находится объект поражения, выключают двигатель. Делается это для того, чтобы его не было слышно. Именно громкая работа двигателя выдает расположение Shahed-136. Также дроны-камикадзе снижают высоту, чтобы быть менее заметными для РЛС, и уменьшают скорость. Таким образом, им нужно еще больше времени, чтобы достичь цели, — поясняет эксперт.

Коваленко добавляет, что дроны-камикадзе не постоянно держат максимальную скорость, она постоянно меняется — может быть 160, 150, 140 км/час.

По словам эксперта, сделать суперточный расчет времени прилета дрона-камикадзе трудно.

— После сигнала воздушной тревоги у украинцев есть достаточно времени, чтобы спрятаться. Дроны могут долго лететь к цели. Это зависит от места запуска, их скорости и координат цели, — отмечает Коваленко.

Военный эксперт также добавляет, что почти все дроны-камикадзе имеют одинаковые показатели по скорости.